Самолет, летевший из Израиля, во вторник, 3 ноября, приземлился в аэропорту Софии, Болгария, после поступления электронного письма с сообщением об угрозе взрыва. Об этом сообщает Jerusalem Post.

В заголовке материала Jerusalem Post отмечает, что самолет был вынужден приземлиться. Об инциденте также сообщили местные СМИ.

Проверка самолета

После посадки к проверке воздушного судна привлекли контртеррористические подразделения. Они осматривали самолет на предмет возможного наличия взрывных устройств. Речь шла именно о возможных, а не подтвержденных взрывных устройствах.

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Информация BTA

Как сообщает Болгарское телеграфное агентство BTA, о проверке заявил генеральный секретарь МВД Болгарии Любомир Николов. На момент публикации контртеррористические подразделения продолжали осмотр самолета.

Событие в Jerusalem Post назвали развивающимся, поэтому на время публикации проверка продолжалась. Результат проверки или информацию об обнаружении взрывных устройств в материале не приводят.

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