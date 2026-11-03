Літак з Ізраїлю сів у Софії після повідомлення про бомбу — Jerusalem Post

Літак, який летів з Ізраїлю, у вівторок, 3 листопада, приземлився в аеропорту Софії, Болгарія, після надходження електронного листа з повідомленням про загрозу вибуху. Про це повідомляє Jerusalem Post.

У заголовку матеріалу Jerusalem Post зазначає, що літак був змушений приземлитися. Про інцидент також повідомили місцеві медіа.

Перевірка літака

Після посадки до перевірки повітряного судна залучили контртерористичні підрозділи. Вони оглядали літак на предмет можливої наявності вибухових пристроїв. Йшлося саме про можливі, а не підтверджені вибухові пристрої.

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Інформація BTA

Як повідомляє Болгарське телеграфне агентство BTA, про перевірку заявив генеральний секретар МВС Болгарії Любомир Ніколов. На момент публікації контртерористичні підрозділи продовжували огляд літака.

Подію в Jerusalem Post назвали такою, що розвивається, тож на час публікації перевірка тривала. Результат перевірки або інформацію про виявлення вибухових пристроїв у матеріалі не наводять.

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