Samolot lecący z Izraela we wtorek, 3 listopada, wylądował na lotnisku w Sofii w Bułgarii po otrzymaniu e-maila z informacją o zagrożeniu wybuchem. Informuje o tym Jerusalem Post.

W nagłówku materiału Jerusalem Post zaznacza, że samolot był zmuszony lądować. O incydencie poinformowały również lokalne media.

Kontrola samolotu

Po lądowaniu do kontroli statku powietrznego zaangażowano jednostki antyterrorystyczne. Sprawdzały one samolot pod kątem możliwej obecności urządzeń wybuchowych. Chodziło właśnie o możliwe, a nie potwierdzone urządzenia wybuchowe.

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Informacje BTA

Jak podaje Bułgarska Agencja Telegraficzna BTA, o kontroli poinformował sekretarz generalny bułgarskiego MSW Lubomir Nikołow. W chwili publikacji jednostki antyterrorystyczne nadal sprawdzały samolot.

Jerusalem Post określił wydarzenie jako rozwijające się, dlatego w chwili publikacji kontrola trwała. Materiał nie podaje wyniku kontroli ani informacji o wykryciu urządzeń wybuchowych.

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