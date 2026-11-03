В Варшаве польские правоохранители задержали 15-летнего гражданина Украины, которого подозревают в вымогательстве 300 тысяч злотых у местной компании. По данным полиции, подросток угрожал взорвать здание предприятия и убить его сотрудников из-за их национальности.

По данным следствия, несколько дней назад на электронный адрес одной из компаний в варшавском районе Вилянув поступило письмо с требованием перечислить 300 тысяч злотых.

Автор сообщения угрожал заложить взрывчатку в здании предприятия, если не получит деньги. Кроме того, письмо содержало угрозы убийством сотрудников компании из-за их национальной принадлежности.

После получения сообщения соответствующие службы начали проверку. Полицейские установили вероятного отправителя письма и задержали его.

Им оказался 15-летний гражданин Украины, проживающий в городе Пясечно недалеко от Варшавы.

По информации правоохранителей, собранные материалы указывают на признаки вымогательства с применением угроз, причинения ложной тревоги и угроз на почве национальной принадлежности.

В связи с несовершеннолетним возрастом задержанного материалы были переданы в семейный суд.

Суд принял решение поместить подростка на два месяца в окружной воспитательный центр. Дальнейшее рассмотрение дела будет продолжаться в суде.

Об этом сообщили в полиции Варшавы.

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