在华沙，波兰执法部门拘留了一名15岁的乌克兰公民，该少年涉嫌向当地一家公司勒索30万兹罗提。据警方称，这名少年曾威胁要炸毁该企业的建筑，并因其员工的国籍而杀害他们。

据调查显示，几天前，位于华沙维利亚努夫区的一家企业收到了电子邮件，信中要求汇款30万兹罗提。

发信人威胁称，若未收到款项，将向该企业大楼内放置爆炸物。此外，信中还威胁要因员工所属国籍而将其杀害。

收到该邮件后，相关部门立即展开调查。警方锁定了该邮件的疑似发送者并将其拘留。

该嫌疑人是一名15岁的乌克兰公民，居住在华沙附近的皮亚塞奇诺市。

据执法部门称，收集到的证据显示该案存在利用威胁手段实施敲诈勒索、制造虚假恐慌以及基于民族身份的威胁等迹象。

鉴于被拘留者系未成年人，相关材料已移交家庭法院。

法院裁定将该少年送入地区教育中心接受为期两个月的管教。此案后续审理将在法院继续进行。

华沙警方通报了这一情况。

在波兰，一名乌克兰人持刀袭击了修道院内的人员，造成一人死亡。

此前，波兰一处Starlink地面站曾发生可疑起火事件。

一架俄罗斯军用直升机侵犯了波兰领空。

此外，由于俄罗斯的袭击，波兰又有两座机场再次关闭。