В России предложили смягчить наказание за убийства, совершенные в порядке кровной мести

На вебинаре под эгидой юридического факультета Московского государственного университета российские юристы предложили смягчить наказание за убийства, совершенные по мотивам «кровной мести». По их мнению, такая практика якобы помогает исправлять ошибки правоохранительной системы, возмещать ущерб и добиваться раскаяния преступников. Во встрече приняли участие представители различных регионов РФ и оккупированной части Украины.

Вебинар открыла доктор исторических наук, профессор Дагестанского государственного университета Дурея Зиядова. Она заявила о «значительном превентивном потенциале» кровной мести.

По словам Зиядовой, этот обычай, в отличие от «традиционного правосудия», якобы позволяет одновременно добиться возмещения ущерба, извинений виновного перед потерпевшими и его искреннего раскаяния.

Профессор предложила квалифицировать убийства по мотивам кровной мести по части первой статьи 105 Уголовного кодекса РФ. Эта норма предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от шести до 15 лет.

В то же время действующее российское законодательство рассматривает мотив кровной мести как отягчающее обстоятельство. Такие убийства квалифицируются по пункту «е.1» части второй статьи 105 УК РФ. По этой статье предусмотрено лишение свободы на срок от восьми до 20 лет или пожизненное лишение свободы.

Предложение Дуреи Зиядовой поддержали и другие участники вебинара из регионов Северного Кавказа. Среди них:

Эльмира Джахиева — доктор исторических наук, профессор Дагестанского государственного университета;

Сиябшах Шапиев — доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист РФ;

Джамбулат Сайдумов — доктор юридических наук, профессор Чеченского государственного педагогического университета.

Они представили кровную месть как часть культуры кавказских народов, которая, по их словам, сохраняется до сих пор и позволяет «исправлять» ошибки официального правосудия.

Председатель Всероссийской ассоциации восстановительной медиации Рустем Максудов также предложил считать примирение враждующих семей, означающее завершение вендетты, разновидностью медиации и «восстановительного правосудия».

О мнимой мудрости кавказских народов в контексте кровной мести заявил кандидат юридических наук, член Российской криминологической ассоциации и Z-активист Андрей Зюков, представлявший на вебинаре «ЛНР».

Он утверждал, что благодаря вендетте народы Кавказа научились договариваться между собой. Зато россияне, в том числе и те, «кто называет себя украинцами», такого обычая якобы не имеют, поэтому война в Украине длится так долго.

«[Украинцам] нужно понять объективные реалии. Россия пришла. Россия пришла навсегда. И она не несет зла, она несет добро, мир, строит, развивает и так далее», — заявил Зюков.

В то же время представитель «ЛНР» назвал формой «примирения» распространенную в современной России практику освобождения осужденных за тяжкие преступления из мест лишения свободы для участия в войне против Украины в рядах Вооруженных сил РФ.

Организаторы обнародовали полную запись вебинара на видеохостинге RuTube. На неё обратило внимание издание SOTA.

В то же время российские власти готовят ужесточение уголовной ответственности за призывы к массовым беспорядкам, оправдание терроризма и насилие в отношении представителей власти, в частности в интернете.

Напомним, что в России спрос на обереги, якобы защищающие от сглаза, в январе—феврале 2026 года вырос на 120% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

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