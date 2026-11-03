Podczas webinarium zorganizowanego pod egidą Wydziału Prawa Moskiewskiego Uniwersytetu Państwowego rosyjscy prawnicy zaproponowali złagodzenie kar za zabójstwa popełnione z motywów „zemsty krwi”. Ich zdaniem praktyka ta rzekomo pomaga naprawiać błędy systemu wymiaru sprawiedliwości, rekompensować straty oraz doprowadzać do skruchy przestępców. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele różnych regionów Federacji Rosyjskiej oraz okupowanej części Ukrainy.

Webinarium otworzyła dr nauk historycznych, profesor Uniwersytetu Państwowego w Dagestanie, Dureja Ziyadowa. Stwierdziła ona, że zemsta krwawa ma „znaczący potencjał prewencyjny”.

Według Ziyadovej zwyczaj ten, w przeciwieństwie do „tradycyjnego wymiaru sprawiedliwości”, rzekomo pozwala jednocześnie uzyskać zadośćuczynienie za wyrządzoną krzywdę, przeprosiny sprawcy wobec ofiar oraz jego szczerą skruchę.

Profesor zaproponowała, aby zabójstwa popełnione z motywów zemsty krwi kwalifikować na podstawie części pierwszej artykułu 105 Kodeksu karnego Federacji Rosyjskiej. Przepis ten przewiduje karę pozbawienia wolności na okres od sześciu do 15 lat.

Jednocześnie obowiązujące rosyjskie ustawodawstwo traktuje motyw zemsty krwi jako okoliczność obciążającą. Zabójstwa tego rodzaju kwalifikuje się na podstawie punktu „e.1” części drugiej artykułu 105 Kodeksu Karnego Federacji Rosyjskiej. Na mocy tego artykułu przewidziano karę pozbawienia wolności na okres od ośmiu do 20 lat lub dożywotnie pozbawienie wolności.

Propozycję Durei Ziyadovej poparli również inni uczestnicy webinarium z regionów Północnego Kaukazu. Wśród nich:

Elmira Dżachijewa — doktor nauk historycznych, profesor Uniwersytetu Państwowego w Dagestanie;

Sijabszach Szapiejew — doktor nauk prawnych, profesor, zasłużony prawnik Federacji Rosyjskiej;

Dżambulat Sajdumow — doktor nauk prawnych, profesor Czeczeńskiego Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego.

Przedstawili oni zemstę krwi jako część kultury narodów kaukaskich, która – jak twierdzą – przetrwała do dziś i pozwala na „korygowanie” błędów oficjalnego wymiaru sprawiedliwości.

Przewodniczący Ogólnorosyjskiego Stowarzyszenia Mediacji Naprawczej Rustem Maksudow zaproponował również, by pojednanie skłóconych rodzin, oznaczające zakończenie vendety, uznać za odmianę mediacji i „sprawiedliwości naprawczej”.

O rzekomej mądrości narodów kaukaskich w kontekście zemsty krwi wypowiedział się kandydat nauk prawnych, członek Rosyjskiego Stowarzyszenia Kryminologicznego i aktywista Z, Andriej Zjukow, który reprezentował podczas webinarium „ŁNR”.

Twierdził on, że dzięki vendecie narody Kaukazu nauczyły się dogadywać między sobą. Natomiast Rosjanie, w tym również ci, „którzy nazywają siebie Ukraińcami”, rzekomo nie mają takiego zwyczaju, dlatego wojna na Ukrainie trwa tak długo.

„[Ukraińcy] muszą zrozumieć obiektywne realia. Rosja nadeszła. Rosja nadeszła na zawsze. I nie niesie zła, niesie dobro, pokój, buduje, rozwija i tak dalej” – oświadczył Zjukow.

Jednocześnie przedstawiciel „ŁNR” nazwał formą „pojednania” powszechną we współczesnej Rosji praktykę zwalniania skazanych za ciężkie przestępstwa z zakładów karnych w celu udziału w wojnie przeciwko Ukrainie w szeregach Sił Zbrojnych RF.

Organizatorzy opublikowali pełne nagranie webinarium na serwisie wideo RuTube. Zwróciło na nie uwagę wydawnictwo SOTA.

Jednocześnie władze rosyjskie przygotowują zaostrzenie odpowiedzialności karnej za nawoływanie do masowych zamieszek, usprawiedliwianie terroryzmu oraz przemoc wobec przedstawicieli władzy, w szczególności w internecie.

Przypomnijmy, że w Rosji popyt na amulety, które rzekomo chronią przed złym okiem, w styczniu i lutym 2026 roku wzrósł o 120% w porównaniu z analogicznym okresem 2025 roku.

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