Попит на обереги від пристріту в Росії зріс на 120% — Interia

У Росії попит на обереги, які нібито захищають від пристріту, у січні—лютому 2026 року зріс на 120% порівняно з аналогічним періодом 2025-го. Такі підрахунки компанії First Data наводить Interia.

Ринок езотеричних послуг

За даними видання, публіцистка й авторка книжки «Росія. Шамани, царі й таємні агентки» Анна Лабушевська оцінює обсяг російського ринку езотеричних послуг у 2024—2025 роках у 2—2,4 трлн рублів. За її оцінкою, цей сегмент зростав у середньому на 20% щороку, а його вартість була у 20 разів більшою за ринок психологічних послуг.

Лабушевська зазначає, що в Росії популярними є таро, астрологія, ворожіння та амулети. Вона пов’язує звернення частини людей до таких практик із прагненням дізнатися майбутнє в умовах невизначеності й загрози, зокрема через війну.

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Невизначеність через війну

За словами публіцистки, сім’ї людей, які потрапили на фронт, нерідко не знають про їхню долю. Це посилює тривогу та прагнення отримати інформацію про близьких, чим, на її думку, користуються шахраї та шарлатани.

Лабушевська вважає, що в Росії посилюється схильність до ірраціонального мислення. Вона також заявила, що віра в езотерику не загрожує позиціям Владіміра Путіна: на її думку, люди можуть одночасно довіряти ворожкам і заявам очільника держави-агресора Росії, оскільки кремлівська пропаганда пропонує пояснення подій, які частина аудиторії хоче почути.

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