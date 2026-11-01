俄罗斯防邪眼护身符需求增长120%——Interia

在俄罗斯，2026年1月至2月，声称可防止“邪眼”的护身符需求较2025年同期增长120%。Interia援引First Data公司的统计数据报道。

神秘学服务市场

据该媒体报道，评论家、著有《俄罗斯：萨满、沙皇与秘密女特工》一书的安娜·拉布舍夫斯卡娅估计，2024年至2025年俄罗斯神秘学服务市场规模为2万亿至2.4万亿卢布。据她估计，这一领域年均增长20%，其价值是心理服务市场的20倍。

拉布舍夫斯卡娅指出，塔罗牌、占星术、算命和护身符在俄罗斯很受欢迎。她将部分人求助于此类做法与在不确定性和威胁条件下、特别是因战争而希望了解未来的愿望联系起来。

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战争带来的不确定性

这位评论家表示，被送上前线的人的家属常常不知道他们的命运。这加剧了焦虑以及获取亲人信息的愿望，而在她看来，骗子和江湖术士正利用了这一点。

拉布舍夫斯卡娅认为，俄罗斯对非理性思维的倾向正在增强。她还表示，对神秘学的信仰不会威胁弗拉基米尔·普京的地位：在她看来，人们可以同时相信算命者和侵略国俄罗斯领导人的说法，因为克里姆林宫宣传为事件提供了部分受众想听到的解释。

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