Popyt na amulety przeciw urokowi w Rosji wzrósł o 120% — Interia

W Rosji popyt na amulety, które rzekomo chronią przed urokiem, wzrósł w styczniu i lutym 2026 roku o 120% w porównaniu z analogicznym okresem 2025 roku. Takie wyliczenia firmy First Data przytacza Interia.

Rynek usług ezoterycznych

Według danych portalu publicystka i autorka książki „Rosja. Szamani, carowie i tajne agentki” Anna Łabuszewska szacuje wartość rosyjskiego rynku usług ezoterycznych w latach 2024–2025 na 2–2,4 bln rubli. W jej ocenie segment ten rósł średnio o 20% rocznie, a jego wartość była 20 razy większa niż rynek usług psychologicznych.

Łabuszewska zauważa, że w Rosji popularne są tarot, astrologia, wróżbiarstwo i amulety. Łączy ona zwracanie się części osób ku takim praktykom z dążeniem do poznania przyszłości w warunkach niepewności i zagrożenia, w szczególności z powodu wojny.

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Niepewność z powodu wojny

Według publicystki rodziny osób, które trafiły na front, często nie wiedzą, jaki jest ich los. Nasila to lęk i pragnienie uzyskania informacji o bliskich, co jej zdaniem wykorzystują oszuści i szarlatani.

Łabuszewska uważa, że w Rosji nasila się skłonność do irracjonalnego myślenia. Oświadczyła również, że wiara w ezoterykę nie zagraża pozycji Władimira Putina: jej zdaniem ludzie mogą jednocześnie ufać wróżkom i wypowiedziom przywódcy państwa-agresora, Rosji, ponieważ kremlowska propaganda oferuje wyjaśnienia wydarzeń, które część odbiorców chce usłyszeć.

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