We Frankfurcie nad Menem w Niemczech podczas zamieszek po akcji ruchu Gen Z regelt zatrzymano ponad 100 osób. Policja odgrodziła część miasta kordonem z powodu gwałtownych zamieszek. Według Interii uczestnicy zamieszek starli się z funkcjonariuszami, rozbijali witryny sklepowe, podpalali kontenery na śmieci i wchodzili do sklepów.

Zamieszki we Frankfurcie

Według policji, oprócz wtargnięć do sklepów, w tym obuwniczych, jedna osoba dostała się do lokalu, w którym sprzedawano broń. Została zatrzymana, a funkcjonariusze zabezpieczyli dwie sztuki broni. Do operacji w mieście zaangażowano ponad tysiąc policjantów.

Premier Hesji Boris Rhein potępił ataki w centrum Frankfurtu, nazywając wydarzenia haniebnymi, i oświadczył, że osoby za nie odpowiedzialne poniosą konsekwencje. Policja nadal pilnowała uszkodzonych i splądrowanych sklepów. Jak powiedział rzecznik policji, straty materialne są znaczne, jednak ich dokładnej wysokości jeszcze nie ustalono.

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Incydenty w innych miastach

Demonstracje ruchu Gen Z regelt odbyły się w około 30 niemieckich miastach. Uczestnicy domagali się wsparcia systemów ochrony zdrowia i edukacji, sprawiedliwszego podziału obciążeń społecznych oraz sprzeciwiali się obowiązkowej służbie wojskowej. Początkowo większość akcji przebiegała spokojnie, jednak w nocy sytuacja zaostrzyła się w kilku miastach.

W Berlinie, według policji, ucierpiało 27 funkcjonariuszy, a 56 osób zatrzymano w związku z naruszeniami, w tym uszkodzeniem mienia oraz posiadaniem broni lub materiałów wybuchowych. W Stuttgarcie dwóch policjantów doznało obrażeń podczas interwencji po tym, jak protestujący opuścili oficjalną trasę i odpalali fajerwerki. W Kolonii zatrzymano pięciu uczestników akcji; policja poinformowała o zabezpieczeniu koktajli Mołotowa i młotków awaryjnych u zamaskowanych osób.

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