Во Франкфурте-на-Майне в Германии во время беспорядков после акции движения Gen Z regelt задержали более 100 человек. Полиция оцепила часть города из-за насильственных беспорядков. По данным Interia, участники беспорядков вступали в столкновения с правоохранителями, разбивали витрины, поджигали мусорные контейнеры и проникали в магазины.

Беспорядки во Франкфурте

По информации полиции, помимо проникновений в магазины, в том числе обувные, один человек попал в помещение, где продавалось оружие. Его задержали, а правоохранители изъяли две единицы оружия. Для операции в городе привлекли более тысячи полицейских.

Премьер-министр земли Гессен Борис Райн осудил нападения в центре Франкфурта, назвав события постыдными, и заявил, что причастные понесут ответственность. Полиция продолжала охранять поврежденные и разграбленные магазины. По словам представителя полиции, материальный ущерб значителен, однако его точный объем еще не установлен.

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Инциденты в других городах

Демонстрации движения Gen Z regelt прошли примерно в 30 немецких городах. Участники требовали поддержки систем здравоохранения и образования, более справедливого распределения общественных нагрузок и выступали против обязательной военной службы. Поначалу большинство акций проходило спокойно, однако ночью в нескольких городах ситуация обострилась.

В Берлине, по информации полиции, пострадали 27 правоохранителей, а 56 человек задержали в связи с нарушениями, в частности повреждением имущества и владением оружием или взрывчатыми материалами. В Штутгарте двое полицейских получили ранения во время вмешательства после того, как протестующие покинули официальный маршрут и запускали фейерверки. В Кельне задержали пятерых участников акции; полиция заявила об изъятии коктейлей Молотова и аварийных молотков у людей в масках.

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