法兰克福骚乱期间逮捕逾100人——Interia

德国美因河畔法兰克福在Gen Z regelt运动的一场活动后发生骚乱，逾100人被拘留。由于暴力骚乱，警方封锁了该市部分地区。据Interia报道，骚乱参与者与执法人员发生冲突，砸毁商店橱窗、焚烧垃圾箱并闯入商店。

法兰克福骚乱

警方表示，除闯入商店——包括鞋店——外，还有一人进入了出售武器的场所。此人被拘留，执法人员缴获了两件武器。逾千名警察参与了该市的行动。

黑森州州长鲍里斯·莱茵谴责了法兰克福市中心的袭击，称这些事件可耻，并表示涉事者将被追究责任。警方继续守卫遭损坏和被洗劫的商店。警方发言人表示，物质损失巨大，但其确切规模尚未确定。

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其他城市的事件

Gen Z regelt运动的示威活动在约30个德国城市举行。参与者要求支持医疗保健和教育体系、更公平地分配社会负担，并反对强制兵役。起初，大多数活动和平进行，但夜间多个城市的局势升级。

据警方消息，柏林有27名执法人员受伤，56人因违法行为被拘留，其中包括损坏财产以及持有武器或爆炸物。在斯图加特，抗议者离开官方路线并燃放烟花后，两名警察在干预期间受伤。在科隆，五名活动参与者被拘留；警方表示，从戴面具的人身上缴获了燃烧瓶和应急锤。

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