У Франкфурті затримали понад 100 людей під час заворушень — Interia

У Франкфурті-на-Майні в Німеччині під час заворушень після акції руху Gen Z regelt затримали понад 100 людей. Частину міста поліція відгородила кордоном через насильницькі заворушення. За даними Interia, учасники заворушень вступали в сутички з правоохоронцями, розбивали вітрини, підпалювали сміттєві контейнери та проникали до магазинів.

Заворушення у Франкфурті

За інформацією поліції, окрім проникнень до крамниць, зокрема взуттєвих, одна людина потрапила до приміщення, де продавали зброю. Її затримали, а правоохоронці вилучили дві одиниці зброї. До операції у місті залучили понад тисячу поліцейських.

Прем’єр-міністр землі Гессен Борис Райн засудив напади в центрі Франкфурта, назвавши події ганебними, та заявив, що причетні нестимуть відповідальність. Поліція продовжувала охороняти пошкоджені й пограбовані магазини. За словами речника поліції, матеріальні збитки є значними, однак їхній точний обсяг ще не встановили.

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Інциденти в інших містах

Демонстрації руху Gen Z regelt відбулися приблизно у 30 німецьких містах. Учасники вимагали підтримки систем охорони здоров’я та освіти, справедливішого розподілу суспільних тягарів і виступали проти обов’язкової військової служби. Спочатку більшість акцій відбувалася спокійно, однак уночі в кількох містах ситуація загострилася.

У Берліні, за інформацією поліції, постраждали 27 правоохоронців, а 56 осіб затримали у зв’язку з порушеннями, зокрема пошкодженням майна та володінням зброєю чи вибуховими матеріалами. У Штутгарті двоє поліцейських зазнали поранень під час втручання після того, як протестувальники залишили офіційний маршрут і запускали феєрверки. У Кельні затримали п’ятьох учасників акції; поліція заявила про вилучення коктейлів Молотова та аварійних молотків у людей у масках.

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