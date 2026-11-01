Спрос на обереги от сглаза в России вырос на 120% — Interia

В России спрос на обереги, якобы защищающие от сглаза, в январе—феврале 2026 года вырос на 120% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Такие подсчеты компании First Data приводит Interia.

Рынок эзотерических услуг

По данным издания, публицистка и автор книги «Россия. Шаманы, цари и тайные агентки» Анна Лабушевская оценивает объем российского рынка эзотерических услуг в 2024–2025 годах в 2–2,4 трлн рублей. По ее оценке, этот сегмент рос в среднем на 20% ежегодно, а его стоимость была в 20 раз больше рынка психологических услуг.

Лабушевская отмечает, что в России популярны таро, астрология, гадания и амулеты. Она связывает обращение части людей к таким практикам со стремлением узнать будущее в условиях неопределенности и угрозы, в частности из-за войны.

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Неопределенность из-за войны

По словам публицистки, семьи людей, попавших на фронт, нередко не знают об их судьбе. Это усиливает тревогу и стремление получить информацию о близких, чем, по ее мнению, пользуются мошенники и шарлатаны.

Лабушевская считает, что в России усиливается склонность к иррациональному мышлению. Она также заявила, что вера в эзотерику не угрожает позициям Владимира Путина: по ее мнению, люди могут одновременно доверять гадалкам и заявлениям главы государства-агрессора России, поскольку кремлевская пропаганда предлагает объяснения событий, которые часть аудитории хочет услышать.

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