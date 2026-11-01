Китай отказался участвовать в урегулировании конфликта в Украине — президент Германии

Пекин не заинтересован в проведении трехсторонней встречи на высшем уровне с участием США и России для обсуждения путей прекращения войны в Украине. Об этом заявил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер по итогам беседы с китайским лидером Си Цзиньпином.

По словам немецкого президента, несмотря на возможное присутствие Дональда Трампа, Владимира Путина и Си Цзиньпина на предстоящем саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Шэньчжэне, китайская сторона подчеркнула отсутствие подготовки к переговорам по украинскому вопросу.

Глава КНР Си Цзиньпин подчеркнул, что считает войну европейским конфликтом, в урегулировании которого должны участвовать прежде всего сами европейские страны, что опровергает предыдущие слухи в СМИ о возможном трехстороннем саммите.

Источник: Yahoo.

Государственный секретарь США Марко Рубио в кулуарах двухдневной встречи министров иностранных дел стран G20 в Атланте заявил, что на данный момент нет оснований утверждать о приближении переговорного урегулирования войны России против Украины. Также он выразил сомнение в том, что российский диктатор Путин остановится, даже если получит весь Донбасс.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время встречи глав МИД стран «Группы двадцати» в Атланте не подал никаких сигналов о готовности Москвы к мирным переговорам по Украине. Об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

Президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин могут провести новые переговоры уже в ноябре. Возможность встречи обсудили представители Вашингтона и Москвы.

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