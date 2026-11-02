4 ноября Венгрия должна опубликовать имена десятков тысяч информаторов органов государственной безопасности времён коммунистического режима. Новое правительство страны стремится с помощью открытия архивов помочь обществу осмыслить прошлое и восстановить доверие, сообщает The Guardian.

Поисковая база архивов

В 1945–1989 годах венгерские органы госбезопасности использовали разветвлённую сеть информаторов для слежки за обществом и подавления инакомыслия. Часть людей шантажировали или принуждали сообщать о соседях, друзьях, коллегах и даже членах семьи, других вербовали обещаниями различных преимуществ.

Архивы агентурных дел десятилетиями оставались в основном недоступными для общественности. Ранее доступ к отчётам об информаторах имели только исследователи и родственники жертв. В сентябре правительство Петера Мадяра приняло закон, открывший путь к публикации материалов. Согласно опросам, этот шаг поддержали более двух третей населения страны.

Министр социальных отношений и культуры Золтан Тарр написал в Facebook, что демократическое общество имеет право знать своё прошлое. Исследователи считают, что новая онлайн-база с возможностью поиска сделает венгерские архивы бывших спецслужб наиболее прозрачными среди стран бывшего восточного блока.

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Неполные материалы и защита частной жизни

По оценкам историков, в документах фигурируют от 50 до 60 тысяч человек, примерно 10% из которых живы сегодня. В то же время архив содержит подробные дела, справки и свидетельства лишь в отношении 9 тысяч человек. Их планируют опубликовать в феврале после удаления персональных данных, в частности сведений о здоровье, зависимостях и сексуальности, а также информации о жертвах.

Историк и руководитель академического отдела архива Иштван Папп отметил, что многие материалы будут неполными: документы не всегда объясняют мотивы сотрудничества или объём информации, переданной информаторами. Часть архивов была уничтожена во время антисоветского восстания 1956 года, другие исчезли в период перехода 1989 года.

Общественная реакция

Историк Домокош Соколаи выразил надежду, что публикация не превратится в публичное унижение, а поможет людям понять сложность таких историй. Его отец, поэт и политик Золтан Соколаи, был назван информатором в неофициальном списке, опубликованном в 2005 году. По словам историка, знакомство с семейным прошлым может быть болезненным, но лучше о нём узнать.

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