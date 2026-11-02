В Варшаве Богдана Свенчковского не впустили в здание Конституционного трибунала Польши. Он прибыл туда около 13:00 и заявил, что намерен приступить к работе. Об этом сообщает RMF24.

Позиция Свенчковского

Свенчковский заявил, что решения судьи Анны Корвин-Пиотровской являются «необязательными», а его никто не увольнял с должности председателя Конституционного трибунала. Он также назвал действия Корвин-Пиотровской такими, которые не могут изменить его статус.

По данным радиостанции, Свенчковский сказал, что будет работать перед зданием, если не сможет находиться внутри. На месте он подписал письмо главному коменданту полиции с требованием вывести полицейских с территории Конституционного трибунала.

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Новые судьи и собрание

Утром в Конституционный трибунал прибыли семеро судей, недавно избранных Сеймом. Восьмой судья, Дариуш Шостак, находится на больничном.

Анна Корвин-Пиотровская, которая руководит работой трибунала, сообщила, что общее собрание судей, вероятно, состоится во вторник в 15:30. В воскресенье в интервью TVN24 она заявила, что в понедельник планирует издать распоряжение о дополнении повестки дня собрания пунктом о жеребьевке составов судей для дисциплинарного производства в отношении Свенчковского и вице-председателя трибунала Бартломея Соханьского.

В пятницу на сайте Конституционного трибунала объявили о приостановлении исполнения обязанностей Свенчковским и Соханьским. Руководить работой учреждения поручили Корвин-Пиотровской — судье, избранной нынешним Сеймом, которая имеет самый длительный стаж.

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