W Warszawie Bogdan Święczkowski nie został wpuszczony do budynku Trybunału Konstytucyjnego. Przybył tam około godziny 13:00 i oświadczył, że zamierza przystąpić do pracy. Informuje o tym RMF24.

Stanowisko Święczkowskiego

Święczkowski oświadczył, że decyzje sędzi Anny Korwin-Piotrowskiej są „niewiążące”, a nikt nie odwołał go ze stanowiska prezesa Trybunału Konstytucyjnego. Nazwał również działania Korwin-Piotrowskiej takimi, które nie mogą zmienić jego statusu.

Według stacji radiowej Święczkowski powiedział, że będzie pracował przed budynkiem, jeśli nie będzie mógł przebywać wewnątrz. Na miejscu podpisał list do komendanta głównego policji z żądaniem wyprowadzenia policjantów z terenu Trybunału Konstytucyjnego.

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Nowi sędziowie i zgromadzenie

Rano do Trybunału Konstytucyjnego przybyło siedmioro sędziów nowo wybranych przez Sejm. Ósmy sędzia, Dariusz Szostak, przebywa na zwolnieniu lekarskim.

Anna Korwin-Piotrowska, która kieruje pracą trybunału, poinformowała, że zgromadzenie ogólne sędziów prawdopodobnie odbędzie się we wtorek o godzinie 15:30. W niedzielę w wywiadzie dla TVN24 oświadczyła, że w poniedziałek planuje wydać zarządzenie o uzupełnieniu porządku obrad zgromadzenia o punkt dotyczący losowania składów sędziowskich do postępowań dyscyplinarnych wobec Święczkowskiego i wiceprezesa trybunału Bartłomieja Sochańskiego.

W piątek na stronie internetowej Trybunału Konstytucyjnego ogłoszono przerwę w wykonywaniu obowiązków przez Święczkowskiego i Sochańskiego. Kierowanie pracą instytucji powierzono Korwin-Piotrowskiej — sędzi wybranej przez obecny Sejm, która ma najdłuższy staż.

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