Богдана Свєнчковського не пустили до Конституційного трибуналу Польщі — RMF24

У Варшаві Богдана Свєнчковського не впустили до будівлі Конституційного трибуналу Польщі. Він прибув туди близько 13:00 і заявив, що має намір приступити до роботи. Про це повідомляє RMF24.

Позиція Свєнчковського

Свєнчковський заявив, що рішення судді Анни Корвин-Пйотровської є «необов’язковими», а його ніхто не звільняв із посади голови Конституційного трибуналу. Він також назвав дії Корвин-Пйотровської такими, що не можуть змінити його статус.

За даними радіостанції, Свєнчковський сказав, що працюватиме перед будівлею, якщо не зможе перебувати всередині. На місці він підписав листа до головного коменданта поліції з вимогою вивести поліцейських із території Конституційного трибуналу.

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Нові судді та збори

Уранці до Конституційного трибуналу прибули семеро новообраних Сеймом суддів. Восьмий суддя, Даріуш Шостак, перебуває на лікарняному.

Анна Корвин-Пйотровська, яка керує роботою трибуналу, повідомила, що загальні збори суддів, імовірно, відбудуться у вівторок о 15:30. У неділю в інтерв’ю TVN24 вона заявила, що в понеділок планує видати розпорядження про доповнення порядку денного зборів пунктом щодо жеребкування складів суддів для дисциплінарного провадження стосовно Свєнчковського та віцеголови трибуналу Бартломея Соханьського.

У п’ятницю на сайті Конституційного трибуналу оголосили про перерву у виконанні обов’язків Свєнчковського і Соханьського. Керувати роботою установи доручили Корвин-Пйотровській — судді, обраній нинішнім Сеймом, яка має найдовший стаж.

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