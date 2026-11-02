在华沙，博格丹·希温奇科夫斯基未获准进入波兰宪法法庭大楼。他于约13:00抵达，并表示打算开始工作。据RMF24报道。

希温奇科夫斯基的立场

希温奇科夫斯基表示，法官安娜·科尔温-皮奥特罗夫斯卡的决定“没有约束力”，并且没有人解除他担任宪法法庭院长的职务。他还称，科尔温-皮奥特罗夫斯卡的行为无法改变他的身份。

据该电台消息，希温奇科夫斯基称，如果不能留在楼内，他将在大楼前工作。他在现场签署了一封致警察总监的信，要求将警察从宪法法庭区域撤出。

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新法官与全体会议

当天上午，7名由众议院新选出的法官抵达宪法法庭。第8名法官达里乌什·绍斯塔克正在休病假。

负责管理法庭工作的安娜·科尔温-皮奥特罗夫斯卡表示，法官全体会议可能将于周二15:30举行。她周日在接受TVN24采访时表示，计划于周一发布命令，在会议议程中增加一项内容，即为针对希温奇科夫斯基和法庭副院长巴尔托梅伊·索汉斯基的纪律程序抽签决定法官合议庭组成。

周五，宪法法庭网站宣布暂停希温奇科夫斯基和索汉斯基履行职责。法庭工作被委托给科尔温-皮奥特罗夫斯卡负责，她是由本届众议院选出的法官，任职资历最长。

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