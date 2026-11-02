匈牙利将公开共产主义时期线人姓名——《卫报》

匈牙利预计于11月4日公布数万名共产主义政权时期国家安全机构线人的姓名。该国新政府希望通过开放档案，帮助社会正视过去并恢复信任，据《卫报》报道。

可搜索的档案数据库

1945年至1989年期间，匈牙利国家安全机构利用庞大的线人网络监视社会并压制异见。一些人受到勒索或被迫举报邻居、朋友、同事，甚至家人；另一些人则因获得各种好处的承诺而被招募。

特工档案数十年来基本不对公众开放。此前，只有研究人员和受害者亲属可以查阅有关线人的报告。9月，彼得·马扎尔政府通过了一项法律，为公布这些材料铺平道路。民调显示，该国超过三分之二的人口支持这一举措。

社会关系和文化部长佐尔坦·塔尔在Facebook上写道，民主社会有权了解自己的过去。研究人员认为，新的可搜索在线数据库将使匈牙利前安全部门档案成为前东欧集团国家中最透明的档案。

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材料不完整与隐私保护

历史学家估计，文件中涉及5万至6万人，其中约10%目前仍在世。同时，档案中仅保存了涉及9000人的详细案卷、证明材料和证词。相关材料计划在删除个人数据后于2月公布，其中包括健康、成瘾和性取向信息，以及有关受害者的信息。

历史学家、档案馆学术部门负责人伊什特万·帕普指出，许多材料将不完整：文件并不总能说明合作的动机或线人提供信息的范围。一部分档案在1956年反苏起义期间被毁，另一些则在1989年过渡时期消失。

社会反应

历史学家多莫科什·索科莱表示，希望此次公布不会演变为公开羞辱，而是能帮助人们理解这类故事的复杂性。他的父亲、诗人兼政治人物佐尔坦·索科莱曾在2005年公布的一份非官方名单中被列为线人。这位历史学家说，了解家族过去可能令人痛苦，但最好还是知晓。

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