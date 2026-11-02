Во Флориде самолет упал на парк мобильных домов, есть погибшие — New York Post

1 ноября в штате Флорида частный самолет Learjet 60 потерпел крушение на территории парка мобильных домов в городе Грин-Эйкрс. По предварительным данным, погибли как минимум девять человек.

На борту самолета находились девять человек. Воздушное судно следовало из Остина, штат Техас, в аэропорт Норт-Элетера на Багамах, сообщило Федеральное управление гражданской авиации США (FAA).

По информации New York Post, самолет зацепил дерево, оборвал линии электропередач и упал на территорию жилого парка. После столкновения вспыхнул масштабный пожар. Очевидцы сообщали о мощном взрыве и столбе черного дыма.

Как пишет BocaNewsNow, перед падением самолёт резко повернул вправо, а затем начал стремительно снижаться с высоты около 8 тысяч футов.

Сначала правоохранительные органы подтвердили наличие нескольких погибших, однако точное количество жертв и пострадавших, в частности среди людей на земле, пока не установлено. В то же время в сообщении New York Post отмечается, что число погибших достигло как минимум девяти. Обстоятельства авиакатастрофы выясняются.

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