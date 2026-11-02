Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что его правительство не будет проявлять терпимость к насилию после беспорядков, произошедших в нескольких городах страны по завершении молодежных протестов. Он подчеркнул, что люди, нападающие на полицейских и сотрудников экстренных служб или грабящие магазины, испытают на себе всю суровость закона.

Об этом Der Spiegel сообщает со ссылкой на текст речи главы правительства для конференции районных руководителей Христианско-демократического союза. Мерц поблагодарил полицию за реакцию и отметил, что подавляющее большинство молодых людей протестовало мирно.

Беспорядки после протестов

В выходные десятки тысяч молодых людей вышли на демонстрации, которые в основном проходили мирно. Однако после акций произошли столкновения и беспорядки. Во Франкфурте-на-Майне в полицейских бросали камни и бутылки с зажигательной смесью, участники беспорядков громили витрины и грабили магазины. Ранения получили более 100 сотрудников правоохранительных органов.

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Столкновения с полицией после протестов также произошли в Кёльне, Гамбурге и Берлине, хотя они были менее масштабными, чем во Франкфурте-на-Майне.

Спор об ответственных

Немецкие политики спорят о том, кто несет ответственность за насилие. Партия «Левые» заявила, что действия силовиков могли способствовать эскалации. Министр внутренних дел Александер Добриндт связал беспорядки, в частности, с «мигрантскими средами», тогда как министр обороны Борис Писториус предостерег от преждевременных выводов и сосредоточения внимания на мигрантах.

Министр внутренних дел федеральной земли Гессен Роман Позек заявил, что видел во Франкфурте людей миграционного происхождения среди участников насилия, одновременно подчеркнув, что подавляющее большинство таких людей являются мирными и законопослушными. Глава профсоюза полиции Андреас Роскопф также заявил газете Bild, что участники беспорядков якобы принадлежат к леворадикальной и мигрантской средам. В то же время полиция предполагает, что некоторые случаи повреждения имущества могли быть не связаны с протестами, а вызваны участниками празднований Хэллоуина.

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