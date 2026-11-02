Канцлер Мерц пообіцяв суворе покарання учасникам заворушень — Der Spiegel

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що його уряд не виявлятиме терпимості до насильства після заворушень, які сталися в кількох містах країни по завершенні молодіжних протестів. Він наголосив, що люди, які нападають на поліцейських і працівників екстрених служб або грабують магазини, зазнають усієї суворості закону.

Про це Der Spiegel повідомляє з посиланням на текст промови глави уряду для конференції районних керівників Християнсько-демократичного союзу. Мерц подякував поліції за реакцію та зазначив, що переважна більшість молодих людей протестувала мирно.

Заворушення після протестів

У вихідні десятки тисяч молодих людей переважно мирно вийшли на демонстрації. Однак після акцій сталися сутички та заворушення. У Франкфурті-на-Майні в поліцейських кидали каміння і пляшки із запальною сумішшю, учасники безладів трощили вітрини та грабували магазини. Поранення дістали понад 100 правоохоронців.

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Сутички з поліцією після протестів також відбулися у Кельні, Гамбурзі та Берліні, хоча вони були менш масштабними, ніж у Франкфурті-на-Майні.

Суперечка щодо відповідальних

Німецькі політики сперечаються про те, хто відповідальний за насильство. Партія «Ліві» заявила, що ескалації могли сприяти дії силовиків. Міністр внутрішніх справ Александер Добріндт пов’язав заворушення, зокрема, з «мігрантськими середовищами», тоді як міністр оборони Борис Пісторіус застеріг від передчасних висновків і зосередження уваги на мігрантах.

Міністр внутрішніх справ федеральної землі Гессен Роман Позек заявив, що бачив у Франкфурті людей із міграційним походженням серед учасників насильства, водночас наголосивши, що переважна більшість таких людей є мирними та законослухняними. Голова профспілки поліції Андреас Роскопф також заявив газеті Bild, що учасники заворушень нібито належать до лівоекстремістського та мігрантського середовищ. Водночас поліція припускає, що деякі випадки пошкодження майна могли бути не пов’язані з протестами, а спричинені учасниками святкувань Гелловіну.

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