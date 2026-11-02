德国总理弗里德里希·默茨表示，在青年抗议活动结束后该国多个城市发生骚乱，其政府不会容忍暴力。他强调，袭击警察和急救服务人员或抢劫商店的人将受到法律的严惩。

《明镜周刊》援引政府首脑为基督教民主联盟地区负责人会议准备的讲话稿报道了此事。默茨感谢警方作出的反应，并指出绝大多数年轻人进行了和平抗议。

抗议后的骚乱

周末，数以万计的年轻人参加了大多和平进行的示威活动。然而，活动结束后发生了冲突和骚乱。在美因河畔法兰克福，有人向警察投掷石块和燃烧瓶，骚乱参与者砸毁橱窗并抢劫商店。超过100名执法人员受伤。

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抗议活动后，科隆、汉堡和柏林也发生了与警方的冲突，不过规模小于美因河畔法兰克福。

关于责任人的争论

德国政界人士正就谁应对暴力事件负责展开争论。左翼党表示，执法人员的行动可能促成了事态升级。内政部长亚历山大·多布林特将骚乱与“移民群体”等因素联系起来，而国防部长鲍里斯·皮斯托留斯则警告不要过早下结论，也不要将注意力集中在移民身上。

黑森州内政部长罗曼·波泽克表示，他在法兰克福看到参与暴力活动的人中有移民背景人士，同时强调绝大多数这类人士是和平且守法的。警察工会主席安德烈亚斯·罗斯科普夫也向《图片报》表示，骚乱参与者据称属于左翼极端主义和移民群体。与此同时，警方认为，一些财产损坏事件可能与抗议活动无关，而是由万圣节庆祝活动的参与者造成的。

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