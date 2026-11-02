Kanclerz Niemiec Friedrich Merz oświadczył, że jego rząd nie będzie tolerował przemocy po zamieszkach, do których doszło w kilku miastach kraju po zakończeniu młodzieżowych protestów. Podkreślił, że osoby atakujące policjantów i pracowników służb ratunkowych lub plądrujące sklepy odczują całą surowość prawa.

Poinformował o tym Der Spiegel, powołując się na tekst przemówienia szefa rządu na konferencję liderów powiatowych Unii Chrześcijańsko-Demokratycznej. Merz podziękował policji za reakcję i zaznaczył, że zdecydowana większość młodych ludzi protestowała pokojowo.

Zamieszki po protestach

W weekend dziesiątki tysięcy młodych ludzi wyszły na demonstracje, które miały w większości pokojowy charakter. Jednak po akcjach doszło do starć i zamieszek. We Frankfurcie nad Menem w policjantów rzucano kamieniami i butelkami z mieszanką zapalającą, a uczestnicy zamieszek rozbijali witryny i plądrowali sklepy. Obrażenia odniosło ponad 100 funkcjonariuszy.

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Do starć z policją po protestach doszło także w Kolonii, Hamburgu i Berlinie, choć miały one mniejszą skalę niż we Frankfurcie nad Menem.

Spór o odpowiedzialnych

Niemieccy politycy spierają się o to, kto jest odpowiedzialny za przemoc. Partia Lewica oświadczyła, że do eskalacji mogły przyczynić się działania służb bezpieczeństwa. Minister spraw wewnętrznych Alexander Dobrindt powiązał zamieszki między innymi ze „środowiskami migranckimi”, podczas gdy minister obrony Boris Pistorius ostrzegł przed przedwczesnymi wnioskami i skupianiem uwagi na migrantach.

Minister spraw wewnętrznych landu Hesja Roman Poseck oświadczył, że widział we Frankfurcie osoby o migracyjnym pochodzeniu wśród uczestników przemocy, jednocześnie podkreślając, że zdecydowana większość takich osób jest pokojowa i przestrzega prawa. Przewodniczący związku zawodowego policji Andreas Roskopf również powiedział gazecie Bild, że uczestnicy zamieszek rzekomo należą do środowisk lewicowo-ekstremistycznych i migranckich. Jednocześnie policja zakłada, że niektóre przypadki uszkodzenia mienia mogły nie być związane z protestami, lecz zostać spowodowane przez uczestników obchodów Halloween.

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