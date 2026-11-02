В Польше партия «Право и справедливость» (PiS) подала в прокуратуру заявление в отношении трех судей — Анны Корвин-Пйотровской, Мацея Берека и Кристиана Маркевича. Заявление касается Конституционного трибунала Польши.

Ссылка на статью Уголовного кодекса

Как сообщает Interia, PiS ссылается на статью 128 Уголовного кодекса Польши. Партия связывает ее с посягательством на конституционный орган государства — в данном случае на Конституционный трибунал.

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Речь идет о заявлении политической силы относительно действий, которые PiS называет операцией против Конституционного трибунала. В приведенном Interia описании содержание этой операции не уточняется.

Требования партии

Представитель PiS Мариуш Блащак заявил, что партия требует провести расследование, обеспечить сохранность доказательств и установить всех лиц, которые, по утверждению PiS, готовили, координировали и осуществляли эту операцию. Эти требования являются позицией партии, изложенной в ее заявлении в прокуратуру.

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