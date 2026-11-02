W Polsce partia Prawo i Sprawiedliwość (PiS) złożyła do prokuratury zawiadomienie w sprawie trzech sędziów — Anny Korwin-Piotrowskiej, Macieja Berka i Krystiana Markiewicza. Zawiadomienie dotyczy polskiego Trybunału Konstytucyjnego.

Odwołanie do artykułu Kodeksu karnego

Jak informuje Interia, PiS powołuje się na artykuł 128 polskiego Kodeksu karnego. Partia wiąże go z zamachem na konstytucyjny organ państwa — w tym przypadku na Trybunał Konstytucyjny.

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Chodzi o zawiadomienie ugrupowania politycznego dotyczące działań, które PiS nazywa operacją przeciwko Trybunałowi Konstytucyjnemu. W przedstawionym przez Interię opisie nie sprecyzowano treści tej operacji.

Żądania partii

Przedstawiciel PiS Mariusz Błaszczak oświadczył, że partia domaga się przeprowadzenia śledztwa, zabezpieczenia dowodów oraz ustalenia wszystkich osób, które — według PiS — przygotowywały, koordynowały i przeprowadzały tę operację. Żądania te są stanowiskiem partii przedstawionym w jej zawiadomieniu do prokuratury.

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