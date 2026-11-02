В Великобритании Google заключила соглашение с профсоюзом Prospect, который сможет вести организационную работу среди примерно 7 тысяч сотрудников компании, включая работников YouTube. Договоренность не распространяется на DeepMind, сообщает The Guardian.

Встречи в офисах Google

Prospect сможет проводить встречи в офисах Google, в том числе в главном офисе компании в лондонском районе Кингс-Кросс. Соглашение также позволит профсоюзу общаться с сотрудниками, которые еще не являются его членами, и поощрять их вступать в организацию.

Генеральный секретарь Prospect Майк Клэнси заявил, что соглашение демонстрирует возможность достигать договоренностей даже с крупнейшими глобальными технологическими компаниями. По его словам, работники технологического сектора должны получить более сильный голос в вопросах оплаты труда, гибкости работы, внедрения искусственного интеллекта и культуры на рабочем месте.

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Новые правила для работодателей

В Google объяснили, что подписали соглашение для выполнения нового британского законодательства о трудовых правах. Представитель компании отметил, что Google уже взаимодействует с внутренними группами представителей работников и стремится сохранять прямой диалог с персоналом.

Закон о трудовых правах предоставляет профсоюзам право получать доступ к рабочим местам для встреч с сотрудниками или общения с ними в электронном формате. С января работодатели также будут обязаны информировать персонал о праве вступать в профсоюз.

Ранее Prospect заключил аналогичное соглашение с Meta, у которой около 5 тысяч сотрудников в Великобритании. Для Google DeepMind ожидается отдельная договоренность: признания профсоюза там добивается Communication Workers Union.

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