Армения может подать заявку на вступление в Евросоюз в 2027–2028 годах — Euronews

Армения рассматривает возможность официально подать заявку на вступление в Европейский Союз в 2027 или 2028 году.

Об этом заявил премьер-министр страны Никол Пашинян во время саммита Euronews по вопросам расширения ЕС, отметив, что правительство начало подготовительный процесс для принятия окончательного решения.

Пашинян подчеркнул, что интеграция в ЕС является стратегическим выбором для защиты демократии в стране. Параллельно Ереван ведет диалог с Европейской комиссией по вопросам либерализации визового режима, стремясь завершить этот процесс к 2029 году.

В то же время армянский лидер подчеркнул, что осознает несовместимость членства в ЕС с пребыванием в Евразийском экономическом союзе, поэтому окончательный выбор относительно дальнейшего вектора развития должен сделать армянский народ.

Источник: Euronews.

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