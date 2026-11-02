Google надасть профспілці доступ до 7 тисяч працівників — The Guardian

У Великій Британії Google уклала угоду з профспілкою Prospect, яка зможе вести організаційну роботу серед приблизно 7 тисяч працівників компанії, зокрема співробітників YouTube. Домовленість не поширюється на DeepMind, повідомляє The Guardian.

Зустрічі в офісах Google

Prospect зможе проводити зустрічі в офісах Google, зокрема у головному офісі компанії в лондонському районі Кінгс-Кросс. Угода також дозволить профспілці спілкуватися з працівниками, які ще не є її членами, та заохочувати їх вступати до організації.

Генеральний секретар Prospect Майк Кленсі заявив, що угода демонструє можливість домовлятися навіть із найбільшими глобальними технологічними компаніями. За його словами, працівники технологічного сектору мають отримати сильніший голос у питаннях оплати праці, гнучкості в роботі, впровадження штучного інтелекту та культури на робочому місці.

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Нові правила для роботодавців

У Google пояснили, що підписали угоду для виконання нового британського законодавства про трудові права. Представник компанії зазначив, що Google вже взаємодіє з внутрішніми групами представників працівників і прагне зберегти прямий діалог із персоналом.

Закон про трудові права надає профспілкам право отримувати доступ до робочих місць для зустрічей із працівниками або спілкуватися з ними електронно. Із січня роботодавці також будуть зобов’язані інформувати персонал про право вступати до профспілки.

Раніше Prospect уклала подібну угоду з Meta, яка має близько 5 тисяч працівників у Великій Британії. Для Google DeepMind очікують окремої домовленості: визнання профспілки там домагається Communication Workers Union.

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