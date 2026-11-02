在英国，谷歌与工会Prospect达成协议，该工会将能够在约7000名公司员工中开展组织工作，其中包括YouTube员工。该安排不适用于DeepMind，据《卫报》报道。

在谷歌办公室举行会议

Prospect将能够在谷歌办公室举行会议，其中包括公司位于伦敦国王十字区的总部。该协议还将允许工会与尚未成为其成员的员工沟通，并鼓励他们加入该组织。

Prospect总秘书迈克·克兰西表示，该协议表明，即使是与全球最大的科技公司，也有可能达成协议。他表示，科技行业员工应在薪酬、工作灵活性、人工智能的引入以及工作场所文化等问题上拥有更强的发言权。

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雇主的新规定

谷歌解释称，签署该协议是为了遵守英国新的劳动权利立法。一名公司代表指出，谷歌已在与内部员工代表团体进行互动，并希望保持与员工的直接对话。

《劳动权利法》赋予工会进入工作场所与员工会面或通过电子方式与其沟通的权利。从1月起，雇主还将被要求告知员工其加入工会的权利。

此前，Prospect与Meta达成了类似协议，Meta在英国约有5000名员工。预计将为Google DeepMind达成一项单独安排：通信工人工会正在那里争取获得工会承认。

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