W Wielkiej Brytanii Google zawarł porozumienie ze związkiem zawodowym Prospect, który będzie mógł prowadzić działalność organizacyjną wśród około 7 tys. pracowników firmy, w tym pracowników YouTube. Porozumienie nie obejmuje DeepMind, informuje The Guardian.

Spotkania w biurach Google

Prospect będzie mógł organizować spotkania w biurach Google, w tym w głównej siedzibie firmy w londyńskiej dzielnicy King's Cross. Umowa pozwoli również związkowi komunikować się z pracownikami, którzy nie są jeszcze jego członkami, i zachęcać ich do wstępowania do organizacji.

Generalny sekretarz Prospect Mike Clancy oświadczył, że porozumienie pokazuje możliwość osiągania uzgodnień nawet z największymi globalnymi firmami technologicznymi. Jego zdaniem pracownicy sektora technologicznego powinni mieć silniejszy głos w kwestiach wynagrodzeń, elastyczności pracy, wdrażania sztucznej inteligencji oraz kultury w miejscu pracy.

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Nowe zasady dla pracodawców

Google wyjaśnił, że podpisał porozumienie w celu spełnienia wymogów nowego brytyjskiego ustawodawstwa dotyczącego praw pracowniczych. Przedstawiciel firmy zaznaczył, że Google już współpracuje z wewnętrznymi grupami przedstawicieli pracowników i dąży do utrzymania bezpośredniego dialogu z personelem.

Ustawa o prawach pracowniczych daje związkom zawodowym prawo dostępu do miejsc pracy w celu spotkań z pracownikami lub komunikowania się z nimi drogą elektroniczną. Od stycznia pracodawcy będą również zobowiązani informować personel o prawie do wstąpienia do związku zawodowego.

Prospect wcześniej zawarł podobne porozumienie z Meta, która ma około 5 tys. pracowników w Wielkiej Brytanii. Oczekiwane jest odrębne porozumienie dla Google DeepMind, gdzie o uznanie związku zawodowego zabiega Communication Workers Union.

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