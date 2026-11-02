Papież Leon XIV odprawił w Rzymie mszę na Cmentarzu Verano w Dzień Zaduszny. Było to pierwsze nabożeństwo, któremu przewodniczył po wypisaniu ze szpitala, gdzie w październiku przeszedł operację usunięcia guza płuca, informuje RMF24.

Apel o zawieszenie broni

Podczas homilii papież wezwał do modlitwy za ludzi, którzy niedawno stracili bliskich, w tym w wyniku przemocy wojny. Leon XIV powiedział również, że łzy matek, dzieci i osób starszych powinny wpłynąć na sumienie tych, którzy mogą doprowadzić do tego, by broń zamilkła.

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Przed zapadnięciem zmroku przy wejściu do nekropolii zgromadziły się setki osób. W nabożeństwie uczestniczył burmistrz Rzymu Roberto Gualtieri.

Cmentarz Verano

Cmentarz Verano utworzono na początku XIX wieku. Przez niemal 200 lat był głównym miejscem pochówku mieszkańców Rzymu. Spoczywają tu między innymi polski malarz Aleksander Gierymski, rzeźbiarz Antoni Madeyski, a także historyczka Karolina Lanckorońska — współzałożycielka Polskiego Instytutu Historycznego i Fundacji Lanckorońskich.

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