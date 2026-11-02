Папа Лев XIV отслужил в Риме мессу на кладбище Верано в День поминовения усопших. Это было первое богослужение, которое он возглавил после выписки из больницы, где в октябре перенес операцию по удалению опухоли легкого, сообщает RMF24.

Призыв к прекращению огня

Во время проповеди понтифик призвал молиться за людей, которые недавно потеряли близких, в том числе из-за насилия войны. Лев XIV также сказал, что слезы матерей, детей и пожилых людей должны повлиять на совесть тех, кто может добиться того, чтобы оружие замолчало.

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Перед наступлением сумерек у входа в некрополь собрались сотни людей. На богослужении присутствовал мэр Рима Роберто Гуальтьери.

Кладбище Верано

Кладбище Верано было создано в начале XIX века. На протяжении почти 200 лет оно было главным местом захоронения жителей Рима. Здесь похоронены, в частности, польский художник Александр Герымский, скульптор Антони Мадеевский, а также историк Каролина Лянцкоронская — соучредительница Польского исторического института и Фонда Лянцкоронских.

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