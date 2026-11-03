Апеляційний суд США перегляне справу про погрози виборчим працівникам — The Hill

Апеляційний суд Дев’ятого округу США повторно розгляне апеляцію адміністрації президента Дональда Трампа на рішення нижчої інстанції, яке забороняло погрожувати працівникам виборчих органів кримінальним переслідуванням. Йшлося про вимоги відкласти поштові бюлетені, щодо яких виникли підозри, що їх могли подати негромадяни США, повідомляє The Hill.

Повторний розгляд справи

Рішення про повторний розгляд справи в повному складі суду ухвалили пізно ввечері в понеділок. Головуюча суддя Мері Маргія постановила скасувати рішення колегії з трьох суддів після того, як більшість активних суддів, які не заявили самовідвід, підтримала слухання справи en banc.

За кілька годин до цього колегія з трьох суддів скасувала тимчасову заборону, запроваджену окружною суддею Тріною Томпсон. Це дозволило Міністерству юстиції США поновити свої вимоги до штатів.

Листи до штатів

Минулого тижня два профспілкові об’єднання та політичні громадські групи подали позов проти адміністрації Трампа. Причиною стали листи Міністерства юстиції до Каліфорнії та штату Вашингтон із вимогою перевірити списки виборців на наявність потенційно непридатних для голосування осіб, а також відокремити поштові бюлетені до перевірки громадянства виборців.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

В одному з листів до посадовців Лос-Анджелеса відомство попередило про значну увагу федеральної влади та можливі юридичні наслідки в разі невиконання вимог. Позивачі заявили, що адміністрація незаконно намагається втрутитися в проміжні вибори, примушуючи виборчих працівників погрозами, що, на їхню думку, може позбавити законних виборців права голосу.

Позиції суддів

Судді Карлос Беа та Консуело Каллахан дійшли висновку, що уряд, імовірно, матиме успіх у справі. На їхню думку, дії Міністерства юстиції належать до ключових виконавчих функцій, не порушують конституційного права штатів адмініструвати вибори та не суперечать федеральному виборчому законодавству.

Маргія не погодилася з цим висновком. Вона зазначила, що виконавча влада не має права диктувати штатам виборчі процедури або домагатися цього, погрожуючи працівникам виборчих органів кримінальним переслідуванням. Раніше того самого дня Верховний суд США відхилив екстрене клопотання адміністрації Трампа про відокремлення 20 тисяч бюлетенів у Каліфорнії.

Читай нас у