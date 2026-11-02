W stanie Floryda samolot rozbił się na osiedle domów mobilnych, są ofiary śmiertelne — New York Post

1 listopada w stanie Floryda prywatny samolot Learjet 60 uległ katastrofie na terenie osiedla domów mobilnych w mieście Green Acres. Według wstępnych danych zginęło co najmniej dziewięć osób.

Na pokładzie samolotu znajdowało się dziewięć osób. Samolot leciał z Austin w stanie Teksas do lotniska North Eleuthera na Bahamach – poinformowała Federalna Administracja Lotnictwa Cywilnego Stanów Zjednoczonych (FAA).

Według informacji podanych przez „New York Post” samolot zahaczył o drzewo, zerwał linie energetyczne i spadł na teren osiedla mieszkaniowego. Po zderzeniu wybuchł rozległy pożar. Naoczni świadkowie donosili o potężnym wybuchu i słupie czarnego dymu.

Jak podaje serwis BocaNewsNow, przed upadkiem samolot gwałtownie skręcił w prawo, a następnie zaczął gwałtownie opadać z wysokości około 8 tysięcy stóp.

Początkowo organy ścigania potwierdziły kilka ofiar śmiertelnych, jednak dokładna liczba ofiar śmiertelnych i rannych, w tym wśród osób na ziemi, nie została jeszcze ustalona. Jednocześnie w komunikacie „New York Post” zaznaczono, że liczba ofiar śmiertelnych sięga co najmniej dziewięciu. Okoliczności katastrofy lotniczej są obecnie badane.

Samolot służb medycznych wylądował na autostradzie w Australii z powodu deszczu.

Samolot linii United Airlines zawrócił do Las Vegas z powodu wiadomości SMS od pasażera.

ATSB: kontroler ruchu lotniczego, u którego istniało ryzyko zmęczenia, pełnił służbę podczas zbliżania się samolotów w Sydney.

Czytaj nas na