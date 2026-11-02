США вновь предлагают возобновить транзит российского газа в Европу через Украину — WSJ

В ходе переговоров об энергетическом перемирии США вновь подняли вопрос о возобновлении поставок российского газа в Европу через украинскую газотранспортную систему. Об этом сообщает The Wall Street Journal. По данным издания, такая инициатива появилась после того, как Украина возобновила атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы.

По словам источников, идею возобновления поставок выдвинули спецпредставители Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер во время своих поездок в Киев и Москву в сентябре. Их предложение предусматривает продажу российского газа через американского посредника в обход европейских санкций и может создать выгодную возможность для американских инвесторов.

В то же время известно, что согласно законодательству ЕС все закупки российского газа должны быть поэтапно прекращены к концу 2027 года. Кроме того, лидеры крупнейших стран Европы заявили, что не заинтересованы в возобновлении зависимости от страны, которую считают своей главной стратегической угрозой.

По итогам октября американский план был отложен после того, как Украина в одностороннем порядке прекратила удары по НПЗ России под давлением президента США Дональда Трампа. Москва, в свою очередь, начала поставки дизельного топлива в США, продолжала наносить удары по украинской энергетике, а Вашингтон переключил внимание на возможность более существенного мирного соглашения.

Однако в пятницу, 30 октября, Украина возобновила свою воздушную операцию, совершив за три дня три атаки на три крупных российских НПЗ. Это придало новую актуальность усилиям по достижению более масштабного энергетического перемирия накануне трехсторонних переговоров между Украиной, США и Россией в середине ноября.

Ранее Москва отвергала попытки Вашингтона заключить такое соглашение. На этом фоне американские переговорщики считают, что возвращение России на европейский рынок природного газа стало бы мощным стимулом для диктатора РФ Владимира Путина согласиться на это соглашение. Кроме того, это обеспечило бы Киеву крайне необходимые доходы от платы за транзит.

Представители Белого дома предложили, чтобы доходы от продажи этого газа в Европу Россия перечисляла на эскроу-счёт в юрисдикции третьей страны, чтобы Кремль не мог использовать эти средства для финансирования войны.

Источник WSJ сообщает, что американцы пытались представить эту идею европейским лидерам как способ снизить цены на энергоносители в преддверии зимы, когда запасы газа в Европе достигли самого низкого сезонного уровня за последние несколько лет.

Кроме того, США рассматривают возможное возобновление работы «Северного потока» как потенциально важную составляющую более масштабного соглашения, направленного не только на прекращение войны в Украине, но и на урегулирование давних разногласий России с европейскими союзниками Америки. В администрации Трампа рассчитывают, что европейское сопротивление поставкам газа окажется менее жестким, чем кажется на первый взгляд.

Однако в частных беседах высокопоставленный чиновник из одной из скандинавских стран заявил, что идея возобновления закупок российского газа противоречит всему, за что выступают европейцы.

Еще один высокопоставленный чиновник из крупной европейской страны сравнил это с тем, как бывший британский лидер Невилл Чемберлен пожертвовал Чехословакией Гитлеру в обмен на выгодные соглашения.

Источник: WSJ

Напомним, Буданов возмутился предложением Виткоффа возобновить транзит российского газа.

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