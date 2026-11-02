美国再次提议恢复经乌克兰向欧洲输送俄罗斯天然气——《华尔街日报》

在关于能源停火的谈判中，美国再次提出通过乌克兰天然气输送系统恢复向欧洲供应俄罗斯天然气的议题。据《华尔街日报》报道。 据该报报道，这一倡议是在乌克兰恢复对俄罗斯炼油厂的袭击后提出的。

消息人士称，特朗普的特别代表史蒂夫·惠特科夫和贾里德·库什纳在9月访问基辅和莫斯科期间提出了恢复供气的构想。 他们的提议计划通过美国中间商销售俄罗斯天然气，从而绕过欧洲的制裁，这可能为美国投资者创造有利的商机。

与此同时，据知，根据欧盟法律，所有俄罗斯天然气的采购必须在2027年底前分阶段停止。 此外，欧洲主要国家的领导人表示，他们无意重新依赖一个被视为其主要战略威胁的国家。

10月，在乌克兰在美国总统唐纳德·特朗普的压力下单方面停止对俄罗斯炼油厂的打击后，美国该计划最终被搁置。 莫斯科随即开始向美国供应柴油，继续袭击乌克兰能源设施，而华盛顿则将注意力转向了达成更实质性和平协议的可能性。

然而，在10月30日星期五，乌克兰重启了空袭行动，在三天内对三座大型俄罗斯炼油厂发动了三次袭击。 这使得在11月中旬乌克兰、美国和俄罗斯三方会谈前夕，为达成更广泛能源停火所做的努力变得尤为紧迫。

此前，莫斯科曾拒绝华盛顿试图达成此类协议的努力。 在此背景下，美国谈判代表认为，俄罗斯重返欧洲天然气市场将成为促使俄罗斯独裁者弗拉基米尔·普京同意该协议的强大动力。 此外，这还将为基辅提供亟需的天然气费和过境费收入。

白宫代表提议，俄罗斯应将向欧洲出售天然气所得的收益汇入位于第三国管辖范围内的托管账户，以防止克里姆林宫利用这些资金为战争提供资金。

《华尔街日报》的消息人士称，美方试图向欧洲领导人推介这一构想，将其作为在冬季来临前降低能源价格的途径——此时欧洲的天然气储备已降至近几年的季节性最低水平。

此外，美国将“北溪”管道可能恢复运营视为一项更广泛协议中潜在的重要组成部分，该协议不仅旨在结束乌克兰战争，还旨在解决俄罗斯与美国欧洲盟友之间长期存在的分歧。 特朗普团队预计，欧洲方面对天然气供应的抵制态度可能不会像乍看之下那样强硬。

然而，一位来自斯堪的纳维亚国家的高级官员在私下交谈中表示，恢复购买俄罗斯天然气的想法与欧洲人所倡导的一切背道而驰。

另一位来自欧洲大国的官员将此比作前英国领导人内维尔·张伯伦为换取有利协议而将捷克斯洛伐克出卖给希特勒的行为。

来源：《华尔街日报》

需要指出的是，布达诺夫曾对维特科夫关于恢复俄罗斯天然气过境运输的提议表示愤慨。

此前，佩斯科夫表示，俄罗斯将在谈判期间继续作战。

在此之前，佩斯科夫曾回应了普京是否会接听泽连斯基来电的问题。

总统办公室就克里姆林宫关于泽连斯基与普京通话的声明作出了回应。

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