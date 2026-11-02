Польская бригада будет оборонять границу с Калининградом — RMF24

В Польше 4-я Варминско-Мазурская бригада территориальной обороны должна до конца 2026 года быть переформирована в Варминско-Мазурскую бригаду обороны границы. Подразделение получит новые задачи, связанные с обороной границы с Калининградской областью России, государства-агрессора.

Четыре бригады для приграничных регионов

Как сообщает RMF24, в Войсках территориальной обороны Польши формируют Компонент обороны границы для действий в приграничных регионах. В него войдут четыре наиболее выдвинутые бригады: Подляская, Варминско-Мазурская, Надбужанская и Пшемысльская.

Эти подразделения будут управлять инфраструктурой программы «Восточный щит». Варминско-Мазурская бригада будет следить за направлением Калининградской области — российского анклава, граничащего с Польшей.

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Мониторинг и поддержка пограничников

Командир бригады полковник Цезарий Кишковяк назвал среди новых задач мониторинг приграничной территории и поддержание готовности к действиям. В частности, военные должны быть готовы поддержать Пограничную службу Польши, а затем перенять у нее ответственность за оборону границы.

Кишковяк подчеркнул, что речь идет именно об обороне, а не об охране границы, поэтому подразделение не будет заменять Пограничную службу. По его словам, переформирование планируют завершить не позднее конца года, а полной готовности бригада должна достичь в течение ближайших двух лет.

Калининградская область расположена возле Сувалкского коридора — узкой полосы польской территории в районе Сувалок и Августова, которая соединяет Польшу с Литвой, Латвией и Эстонией.

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