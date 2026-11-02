Польська бригада оборонятиме кордон з Калінінградом — RMF24

У Польщі 4-та Вармінсько-Мазурська бригада територіальної оборони до кінця 2026 року має бути переформована у Вармінсько-Мазурську бригаду оборони кордону. Підрозділ отримає нові завдання, пов’язані з обороною кордону з Калінінградською областю Росії, держави-агресора.

Чотири бригади для прикордонних регіонів

Як повідомляє RMF24, у Військах територіальної оборони Польщі формують Компонент оборони кордону для дій у прикордонних регіонах. До нього увійдуть чотири найбільш висунуті бригади: Підляська, Вармінсько-Мазурська, Надбужанська та Перемишльська.

Ці підрозділи управлятимуть інфраструктурою програми «Східний щит». Вармінсько-Мазурська бригада стежитиме за напрямком Калінінградської області — російського анклаву, що межує з Польщею.

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Моніторинг і підтримка прикордонників

Командир бригади полковник Цезарій Кішковяк назвав серед нових завдань моніторинг прикордонної території та підтримання готовності до дій. Зокрема, військові мають бути готовими підтримати Прикордонну службу Польщі, а згодом перебрати від неї відповідальність за оборону кордону.

Кішковяк наголосив, що йдеться саме про оборону, а не про охорону кордону, тому підрозділ не замінюватиме Прикордонну службу. За його словами, переформування планують завершити не пізніше кінця року, а повної готовності бригада має досягти протягом найближчих двох років.

Калінінградська область розташована поблизу Сувальського коридору — вузької смуги польської території в районі Сувалок і Августова, яка з’єднує Польщу з Литвою, Латвією та Естонією.

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