波兰第4瓦尔米亚-马祖里地区防御旅应在2026年底前改编为瓦尔米亚-马祖里边境防御旅。该部队将获得与保卫同侵略国俄罗斯加里宁格勒州边境有关的新任务。

为边境地区配备四个旅

据RMF24报道，波兰领土防御部队正在组建边境防御部队，用于在边境地区开展行动。该部队将包括四个位置最靠前的旅：波德拉谢旅、瓦尔米亚-马祖里旅、纳德布日旅和普热梅希尔旅。

这些部队将管理“东部盾牌”计划的基础设施。瓦尔米亚-马祖里旅将监控加里宁格勒州方向——这一俄罗斯飞地与波兰接壤。

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监控和支持边防人员

该旅指挥官切萨雷·基什科维亚克上校将监控边境地区和保持行动准备状态列为新任务。他特别指出，军人必须做好支持波兰边防局的准备，随后从该局接管保卫边境的责任。

基什科维亚克强调，这指的是防御而非边境巡护，因此该部队不会取代边防局。他表示，改编计划最迟在年底前完成，而该旅将在未来两年内达到完全战备状态。

加里宁格勒州位于苏瓦乌基走廊附近——该走廊是苏瓦乌基和奥古斯图夫地区的一条狭长波兰领土，连接波兰与立陶宛、拉脱维亚和爱沙尼亚。

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