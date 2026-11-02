在德国，前联邦劳动部长、德国社会民主党前主席巴贝尔·巴斯表示，政治环境中缺乏人情味。在辞职后的首次采访中，她还称自己感到没有得到足够支持，包括在自己所属的党内。

失去亲人后辞职

据《明镜周刊》报道，9月底，巴斯患癌的继女去世。巴斯与她亲近多年。在临终关怀医院照顾继女期间，这名政治人物意识到自己正在失去力量。

巴斯表示，她需要时间，但在最高政治职位上的工作不允许她拥有这样的时间。她无法专注于公务和政治事务，也意识到自己无法立即重返工作岗位。她于10月12日宣布辞去职务。同时，58岁的巴斯保留了作为杜伊斯堡I选区联邦议院议员的席位。

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对联合政府伙伴和社民党的批评

巴斯批评了她认为在政界普遍存在的“沉默文化”。她表示，人们几乎不谈论长期患病的情况，因为没有人愿意在严酷的政治环境中显得软弱。

这位前部长还表示，在她个人处境艰难的时期，她遭到了联合政府伙伴——基民盟/基社盟联盟——的攻击。同时她说，如果她知道在自己提出批评后联合政府争端会发展到如此程度，她会换一种说法。

巴斯称，她曾向总理弗里德里希·默茨说明自己的私人处境，并抱怨来自其所属政党的攻击。默茨向她保证会处理此事，但在这名政治人物看来，这没有产生结果。巴斯还表示，她希望得到社民党更多支持，针对她的批评早在夏季就已出现。她没有与默茨讨论自己的辞职：社民党联合主席拉尔斯·克林贝尔向总理通报了此事。

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