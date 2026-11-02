В Германии бывшая федеральная министр труда и бывшая глава Социал-демократической партии Германии Бэрбель Бас заявила о нехватке человечности в политической среде. В первом интервью после отставки она также сказала, что чувствовала недостаточную поддержку, в том числе в собственной партии.

Отставка после утраты

Как сообщает Der Spiegel, в конце сентября умерла больная раком падчерица Бас, с которой она была близка на протяжении многих лет. Ухаживая за ней в хосписе, политик поняла, что теряет силы.

По словам Бас, ей было нужно время, однако работа на высших политических должностях не давала такой возможности. Она не могла сосредоточиться на служебных и политических вопросах и осознавала, что не сможет сразу вернуться к работе. Об отставке с должностей она объявила 12 октября. При этом 58-летняя Бас сохранила мандат депутата Бундестага от избирательного округа Дуйсбург I.

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Претензии к партнёрам по коалиции и СДПГ

Бас раскритиковала распространённую, по её мнению, в политике «культуру молчания». Она заявила, что о длительных болезнях людей там почти не говорят, поскольку никто не хочет казаться слабым в жёсткой политической среде.

Бывшая министр также заявила о нападках со стороны партнёра по коалиции — блока ХДС/ХСС — в сложный для неё личный период. В то же время она сказала, что, если бы знала, каких масштабов достигнет коалиционный спор после её критики, то сформулировала бы её иначе.

По словам Бас, она сообщала канцлеру Фридриху Мерцу о своей личной ситуации и жаловалась на нападки со стороны его партии. Мерц заверил её, что займётся этим вопросом, однако, по оценке политика, это не дало результата. Бас также сказала, что хотела бы большей поддержки от СДПГ, где критика в её адрес звучала ещё летом. О своей отставке с Мерцем она не говорила: канцлера проинформировал об этом сопредседатель СДПГ Ларс Клингбайль.

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