«Новая газета» прекращает работу в Москве — Der Spiegel

«Новая газета» прекращает работу в Москве, Россия. По данным Der Spiegel, издание, названное последним крупным кремлекритическим медиа страны, должно закрыться после почти пяти лет работы в условиях войны.

Прощание с изданием

Репортаж, опубликованный 2 ноября 2026 года, посвящен тому, как москвичи прощаются с газетой. Материал из Москвы подготовила корреспондентка Der Spiegel Кристина Гёбель. В заголовке публикации приведена фраза «Sie nehmen uns die letzte Hoffnung», которую можно перевести как «Они отнимают у нас последнюю надежду».

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Здание редакции

В подписи к фотографии указано, что здание «Новой газеты» расположено в центре Москвы. Закрытие издания в подписи передано фразой «Es ist vorbei», то есть «Все кончено». Der Spiegel подчеркивает, что газете удавалось продолжать работу в течение почти пяти лет.

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