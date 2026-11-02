Новая газета припиняє роботу в Москві — Der Spiegel

У Москві, Росія, припиняє роботу «Новая газета». За даними Der Spiegel, видання, яке названо останнім великим кремлекритичним медіа країни, має закритися після майже п’яти років роботи в умовах війни.

Прощання з виданням

Репортаж, опублікований 2 листопада 2026 року, присвячений тому, як москвичі прощаються з газетою. Матеріал із Москви підготувала кореспондентка Der Spiegel Крістіна Гебель. У заголовку публікації наведено фразу «Sie nehmen uns die letzte Hoffnung», яку можна перекласти як «Вони забирають у нас останню надію».

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Будівля редакції

У підписі до фотографії зазначено, що будівля «Новой газети» розташована в центрі Москви. Закриття видання у підписі передано фразою «Es ist vorbei», тобто «Все скінчено». Der Spiegel наголошує, що газеті вдавалося продовжувати роботу протягом майже п’яти років.

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