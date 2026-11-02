Nowaja Gazieta kończy działalność w Moskwie — Der Spiegel
Nowaja Gazieta kończy działalność w Moskwie w Rosji. Według Der Spiegel wydanie, określane jako ostatnie duże krytyczne wobec Kremla medium w kraju, ma zostać zamknięte po niemal pięciu latach pracy w warunkach wojny.
Pożegnanie z wydaniem
Reportaż opublikowany 2 listopada 2026 roku poświęcony jest temu, jak mieszkańcy Moskwy żegnają się z gazetą. Materiał z Moskwy przygotowała korespondentka Der Spiegel Kristina Göbel. W tytule publikacji przytoczono frazę „Sie nehmen uns die letzte Hoffnung”, którą można przetłumaczyć jako „Odbierają nam ostatnią nadzieję”.
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Budynek redakcji
W podpisie pod fotografią wskazano, że budynek Nowej Gaziety znajduje się w centrum Moskwy. Zamknięcie wydania w podpisie wyrażono frazą „Es ist vorbei”, czyli „Wszystko skończone”. Der Spiegel podkreśla, że gazecie udało się kontynuować działalność przez niemal pięć lat.