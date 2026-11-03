Organy ścigania z Niemiec, Cypru, Finlandii, Albanii, Kosowa, Macedonii Północnej i Izraela, przy wsparciu Eurojustu i Europolu, przeprowadziły międzynarodową operację przeciwko sieci podejrzewanej o oszustwa inwestycyjne. Podczas operacji zatrzymano siedem osób i wyłączono ponad 100 serwerów — podaje Balkan Insight, powołując się na Eurojust.

Operacja z udziałem siedmiu państw

Według Europolu rozważana jest możliwość ekstradycji zatrzymanych do Niemiec. Śledztwo rozpoczęto w 2022 roku po zgłoszeniu złożonym przez małżeństwo z Niemiec. Para poinformowała, że zainwestowała oszczędności za pośrednictwem platformy internetowej, lecz nie mogła wypłacić rzekomo uzyskanego zysku.

Operacją kierowała prokuratura niemieckiego miasta Itzehoe. Była ona wymierzona w firmę, która, według podejrzeń śledczych, dostarczała fałszywe strony transakcyjne grupom przestępczym. Firma jest powiązana z operatorami call center, którzy, według śledczych, przekonywali poszkodowanych do przekazywania swoich oszczędności. Śledczy szacują straty na ponad 4 mln euro.

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Przeszukania w Kosowie

Policja Kosowa oświadczyła, że po przeszukaniach w pięciu lokalizacjach zatrzymała trzech podejrzanych — M.P., I.H. i F.Z. Są oni podejrzewani o udział w grupie przestępczej lub jej organizację, oszustwo, nieuprawniony dostęp do systemów komputerowych oraz oszustwo komputerowe. Funkcjonariusze zabezpieczyli samochody, telefony komórkowe, komputery i inne urządzenia elektroniczne.

Nie są to pierwsze zatrzymania w tej sprawie. W maju 2025 roku Eurojust informował o zatrzymaniu na Cyprze jednego podejrzanego w sprawie fałszywej platformy inwestycyjnej, za pośrednictwem której ponad 100 poszkodowanych straciło ponad 3 mln euro. We wrześniu 2022 roku po przeszukaniach w 12 miejscach zatrzymano dwóch podejrzanych.

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