投资诈骗案中7人被捕——Balkan Insight

德国、塞浦路斯、芬兰、阿尔巴尼亚、科索沃、北马其顿和以色列的执法部门在欧洲司法组织和欧洲刑警组织的支持下，对一个涉嫌投资诈骗的网络开展了国际行动。行动期间，7人被捕，超过100台服务器被关闭。据Balkan Insight援引欧洲司法组织的消息报道。

七国参与的行动

据欧洲刑警组织称，正在考虑将被捕人员引渡至德国的可能性。调查于2022年在一对德国夫妇报案后启动。这对夫妇表示，他们通过一个在线平台投资了积蓄，但无法提取所谓获得的利润。

此次行动由德国伊策霍市检察院领导。行动针对一家公司，调查人员怀疑该公司向犯罪团伙提供欺诈性交易网站。该公司与呼叫中心运营者有关联；调查人员认为，这些运营者说服受害者交出自己的积蓄。调查人员估计损失超过400万欧元。

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科索沃的搜查

科索沃警方表示，在对五个地点进行搜查后，逮捕了3名嫌疑人——M.P.、I.H.和F.Z.。他们涉嫌参与或组织犯罪集团、诈骗、未经授权访问计算机系统以及计算机诈骗。执法人员查获了汽车、手机、电脑和其他电子设备。

这不是该案首次实施逮捕。2025年5月，欧洲司法组织报告称，在塞浦路斯逮捕了一名嫌疑人，案件涉及一个虚假投资平台，超过100名受害者通过该平台损失了300多万欧元。2022年9月，在对12个地点进行搜查后，两名嫌疑人被捕。

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